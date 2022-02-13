В Бийске на видео попал мужчина, ворующий мусорные урны по ночам

Исчезновение урн произошло ночью возле жилого дома № 63 по улице Ленинградской.
«Четвертый и шестой подъезд. Все, мусорки нет. Время — три ночи», — рассказали на видео.
Ранее в Рубцовске пьяные девушки расколотили ларек с шаурмой.
В Бийске неизвестный мужчина украл две мусорные урны, стоявшие возле подъездов, сообщает «Инцидент Бийск».
Исчезновение урн произошло ночью возле жилого дома № 63 по улице Ленинградской.
«Четвертый и шестой подъезд. Все, мусорки нет. Время — три ночи», — рассказали на видео.
Ранее в Рубцовске пьяные девушки расколотили ларек с шаурмой.
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