В Бийске не нашли подрядчика на ремонт коммунального моста

В Бийске не нашлось подрядчика, который был бы готов отремонтировать коммунальный мост, сообщает «Бийский рабочий». Аукцион должен был состояться в конце апреля.

Аукцион по поиску подрядчика признан несостоявшимся. Желающих заявить свое участие в тендера на 152 млн рублей не нашлось.

Подрядчик должен был сделать ремонт промежуточных опор, стоек, арок, путепровода, мостового полотна и тротуаров, трамвайных путей и контактной сети.

Будут ли проводить аукцион еще раз, пока неизвестно. При этом ремонт назначен на лето 2022 года.

Уточняется, что Бийск не в первый раз не может найти подрядчика на дорожные работы. Ранее дорожники не заходили на аукционы, связанные с ремонтом дорог.

Ранее барнаульские власти рассказали, сколько времени горожанам понадобится, чтобы доехать до центра Барнаула во время реконструкции моста на Новом рынке.