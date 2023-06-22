22 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Бийске появятся двухметровые Маша и Медведь в спортивных костюмах

Фигуры известных персонажей российских мультфильмов появятся в бийском парке Строителей, сообщает "Банкфакс".

"Маша и Медведь"
"Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма

Власти города готовы потратить на двухметровых Машу и Медведя, а также на полуметрового Чебурашку 625 тыс. рублей.

Герои будут сделаны из бетона, а внутри окажутся полыми.

Чиновники отметили, что фигуры должны раскрасить в спортивную форму.

Установить конструкции подрядчику необходимо до середины августа. Исполнителем станет Мария Коврижина из Томска.

Перед этим в Бийске, на территории бульвара у городского Дома культуры, появилась лошадиная семья из травы и такой же медведь. Фигуры обошлись городу в 670 тыс. рублей.

Ранее автор скульптуры "Сибирского кота" в Барнауле рассказал, что ждет скандальный арт-объект.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость