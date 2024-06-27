В Бийске раньше времени поспела черемуха

Горожане предполагают: к концу июля ягоды могут стать переспевшими, сухими и "скукожившимися".
Встретить черемуху на городских рынках можно не часто. Сейчас активно продают викторию и жимолость.
А сбор ягод черемухи проходит с июля по сентябрь — срезают только полностью спелые грозди. Затем их высушивают на солнце и складывают в холщовые мешочки. Хранить заготовки такие заготовки нужно в хорошо проветриваемом помещении.
Ранее в Алтайских лесах поспела ароматная земляника.
Самое важное - в нашем Telegram-канале