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Жизнь

В Бийске раньше времени поспела черемуха

Черемуха в Алтайском крае обычно цветет в конце мая — начале июня. Следовательно, ягоды созревают в июле и августе. Однако бийчане заметили, что большинство ягод черемухи уже почернели, сообщает "Бийский рабочий".

Горожане предполагают: к концу июля ягоды могут стать переспевшими, сухими и "скукожившимися".

Встретить черемуху на городских рынках можно не часто. Сейчас активно продают викторию и жимолость.

А сбор ягод черемухи проходит с июля по сентябрь — срезают только полностью спелые грозди. Затем их высушивают на солнце и складывают в холщовые мешочки. Хранить заготовки такие заготовки нужно в хорошо проветриваемом помещении.

Ранее в Алтайских лесах поспела ароматная земляника.

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