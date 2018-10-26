Жители Бийска третий день не могут спасти сову

Третьи сутки жители Бийска пытаются спасти сову, которая сидит на дереве в одном из дворов города на ул Мухачева, сообщает « Бийское телевидение ».

Местные считают, что она ранена, и поэтому не может улететь.

Жительница дома Ирина Дорофеева рассказала, что обращались в МЧС, в службе обещали приехать, но не приехали. Звонили также в университет (жительница сказала в ЕГФ, вероятнее всего, это естественно-географический факультет бийского педуниверситета), но и оттуда никто не приехал.

Сова Скрин с Youtube «Бийского телевидения»

Жители боятся, что птица ослабла. Они рассказывают, что сову даже пытались согнать вороны. Первые два дня она сидела на березе, а потом переместилась на соседний дуб. Снять птицу можно только с помощью вышки.