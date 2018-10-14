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Бийчане уже третьи сутки не могут спасти кошку с дерева

У жителей Бийска уже третий день не получается спасти кошку, которая забралась на дерево и не может самостоятельно спуститься. В соцсетях опубликовали просьбы о помощи и даже запустили сбор средств на автогидроподъёмник.

Кошка на дереве.
Кошка на дереве.
Ирина Котина

О кошке сообщила участница сообщества «Бийск» Ирина Котина. «Ребята, не знаю куда обратиться, — написала девушка, — На дереве под окном на уровне пятого этажа сидит кошка и плачет. Слезть сама не может. Я вчера уже слышала её жалобный писк, но ночью не поняла, откуда звук. Как её снять? Чья это кошка, я не знаю».

На следующий день бийчане объявили о сборе средств на заказ вышки, чтобы снять животное с дерева. Сумма к сбору — 1200 рублей. Кошку обещают спасти с последующей стерилизацией и пристройством.

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