Бийчане уже третьи сутки не могут спасти кошку с дерева

О кошке сообщила участница сообщества «Бийск» Ирина Котина. «Ребята, не знаю куда обратиться, — написала девушка, — На дереве под окном на уровне пятого этажа сидит кошка и плачет. Слезть сама не может. Я вчера уже слышала её жалобный писк, но ночью не поняла, откуда звук. Как её снять? Чья это кошка, я не знаю».
На следующий день бийчане объявили о сборе средств на заказ вышки, чтобы снять животное с дерева. Сумма к сбору — 1200 рублей. Кошку обещают спасти с последующей стерилизацией и пристройством.