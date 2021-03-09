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Жизнь

В Бийске выстроили баррикаду из мусора на случай «внезапного приезда Мишустина»

Жители алтайского наукограда в паблике «Инцидент Бийск» обсуждают растущую кучу мусора в окружении жилых домов.

Бийск "сломался".
Бийск "сломался".
https://vk.com/biysk_all

Бийчанка написала, что ее каждое утро радует куча мусора, которая постепенно захватывает весь вид из окна.

«Как прекрасно утром встать, посмотреть в окно и увидеть чудесный, жизнерадостный вид…» — отметила девушка.

На фотографии перевернутые и заваленные снегом мусорные контейнеры. Желто-бело-синие пакеты с бытовыми отходами образовали неприступную «для врага» высоту в полтора-два метра, не хватает только пулемета.

«Просто Михаил Мишустин не проезжал тут, а так бы под метелку», — написали в комментариях, вспомнив недавний визит премьера на Алтай.

Напомним, по сообщениям в соцсетях к высокопоставленному гостю готовились тщательно — «отмывали заводы и приводили в порядок школы». Даже красили остановку в метель.

Бийчане отметили, что свалка напоминает баррикаду. При этом подчеркнули, что мусорная куча весьма «красивая» и выглядит «живописно» — якобы она вписывается в бийский антураж.

Что касается тяги девушки к эстетике, то ей посоветовали по утрам «смотреть в другое окно». Правда, для этого придется ходить к соседям.

Ранее в соцсетях нашли, на какой остановке нужно было выходить Мишустину, когда он приехал в Алтайский край.

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