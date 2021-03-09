В Бийске выстроили баррикаду из мусора на случай «внезапного приезда Мишустина»

Бийчанка написала, что ее каждое утро радует куча мусора, которая постепенно захватывает весь вид из окна.

«Как прекрасно утром встать, посмотреть в окно и увидеть чудесный, жизнерадостный вид…» — отметила девушка.

На фотографии перевернутые и заваленные снегом мусорные контейнеры. Желто-бело-синие пакеты с бытовыми отходами образовали неприступную «для врага» высоту в полтора-два метра, не хватает только пулемета.

«Просто Михаил Мишустин не проезжал тут, а так бы под метелку», — написали в комментариях, вспомнив недавний визит премьера на Алтай.

Напомним, по сообщениям в соцсетях к высокопоставленному гостю готовились тщательно — «отмывали заводы и приводили в порядок школы». Даже красили остановку в метель.

Бийчане отметили, что свалка напоминает баррикаду. При этом подчеркнули, что мусорная куча весьма «красивая» и выглядит «живописно» — якобы она вписывается в бийский антураж.

Что касается тяги девушки к эстетике, то ей посоветовали по утрам «смотреть в другое окно». Правда, для этого придется ходить к соседям.

Ранее в соцсетях нашли, на какой остановке нужно было выходить Мишустину, когда он приехал в Алтайский край.