В Бийске волонтеры-вегетарианцы бесплатно кормят бездомных блюдами без мяса

В Бийске на протяжении трех месяцев волонтеры-вегетарианцы устраивают на улицах города бесплатные обеды для бездомных людей.

В меню — каши, макароны по-флотски, соевые деликатесы и сладости. Единственное, что отличает все горячие блюда — отсутствие мяса.

Раздача обедов проходит раз в неделю, каждую пятницу в 13:30 на одном и том же месте — пересечение улиц Ударной и Социалистической, пишет «Вести Алтай».

«Мы не первые, кто кормит людей. Они (бездомные — Прим. ред) уже знают, что сюда можно приходить. И мы решили, что своими силами можем внести небольшой вклад в такое дело и кормить людей хотя бы раз в неделю горячей пищей», — говорит волонтер Анастасия Терентьева.

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