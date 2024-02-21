В больницу с детского сада. Как обучение детей медицине победит кадровый голод в Алтайском крае

Будущих медиков нужно готовить еще со школы, а еще лучше — с детского сада. Таким мнением поделился министр краевого здравоохранения Дмитрий Попов. Зачем учеников школ погружают в медицину и как это поможет устранить дефицит кадров в регионе — в материале altapress.ru.

Накормить медицину кадрами

Уроки профориентации в медучреждениях края решают сразу несколько задач. Первую — помогают ученикам определиться с будущей профессией. А это одна из основных проблем, которая мучает современных старшеклассников, отмечает Николай Корсиков, руководитель проекта по профориентации в БСМП №2.

«Современный школьник пытается выбрать для себя «хорошую» специальность, которая будет не только доступна, но и востребована на рынке труда. А также станет приносить радость, удовольствие и будет полезной для общества», — объясняет специалист.

Вторая не менее важная задача — утолить кадровый голод в медицине.

«Одной из задач национального проекта «Здравоохранение» является повышение престижа профессии медицинского работника и ликвидация кадрового дефицита в отрасли», — заявляют в краевом минздраве.

Экскурсия учеников Гимназия №123

Глава минздрава Дмитрий Попов на правительственном часе заявил, что к началу 2024 года в краевом здравоохранении стало работать на 143 специалиста больше. Теперь общая численность врачей составляет 7799 человек.

Также в больницах и поликлиниках Алтайского края в 11 раз снизилась динамика оттока средних медработников.

«По итогам 2023 года уровень укомплектованности врачами в медучреждениях края составил 79 %, а обеспеченность средним медицинским персоналом превысила 92%», — заявил глава минздрава.

Экскурсия учеников Гимназия №123

Лучший учитель - практика

Директора школ и врачи уверены, что знакомиться с профессией лучше всего на практике. Конечно, лечить пациентов старшеклассникам никто не даст. Но вот подержать в руках стетоскоп или записать ЭКГ - можно.

«Профориентационная работа может включать в себя медицинские лекции, мастер-классы, встречи с врачами, стажировки в медицинских учреждениях, а также информацию о различных медицинских специальностях и условиях обучения. Такая работа помогает школьникам принять решение о своем будущем и создать основу для успешной медицинской карьеры», — объясняет и.о. главного врача Рубцовской ЦРБ Александр Дзюба.

Особенно популярны у школьников экскурсии в медучреждениях. На прошлой неделе учащиеся школ из сел Куйбышево и Веселоярск приехали на урок в поликлинику Рубцовской ЦРБ. Старшеклассников научили измерять артериальное давление, рост, вес, окружность головы и показали, как пользоваться медицинским оборудованием. А врачи ЦРБ — педиатр Людмила Юрьева и лаборант рентген кабинета Кирилл Гончаров — рассказали, почему пришли в профессию и каково работать врачом.

Профориентация школьников Минздрав Алтайского края

Первая помощь на уроке

Если же ученики не идут в больницу, то больница идет к ним в школу. Например, 20 февраля гимназия №42 принимала много гостей: врачей трех крупных медицинских организаций, студентов Барнаульского базового медицинского колледжа и министра здравоохранения Дмитрия Попова.

На уроке семиклассников научили оказывать первую медицинскую помощь и показали на тренажерах, как правильно брать кровь, ставить уколы, зашивать раны. Также гимназисты попробовали записать ЭКГ, смерить давление и сатурацию и поуправлять эндоскопом.

«Выявлять способности ребенка и интерес к той или иной сфере деятельности, как я думаю, нужно еще с самого раннего возраста. Как показывает мировой опыт – с детского сада. Поэтому мы с коллегами все больше и больше времени начали уделять профориентационной работе в школах края», — заявил Дмитрий Попов.

Профориентация школьников Минздрав Алтайского края

Не только картинка

Помимо разовых экскурсий и профориентационных уроков, некоторые школы уже плотно сотрудничают с медучреждениями края. Например, в 2023 году гимназия №123 заключила соглашение о сотрудничестве с БСМП №2, и теперь специалисты рассказывают ученикам о тонкостях своей работы и помогают подготовиться к экзаменам.

Занятия рассчитаны на учащихся с 7-го по 11-й классы. Уроки по теории проходят в стенах школы и посвящены различным вопросам физиологии и анатомии человека, заболеваниям и процессам. А с практикой школьников знакомят уже на базе больницы.

Директор гимназии Юлия Колмогорова заявила, что такое профильное обучение дает свои плоды.

«Около 90% учеников химико-биологических классов поступает в медицинские вузы. В прошлом году с медициной себя связали 17 человек, а в этом — уже 20. Нашим ребятам гораздо проще определиться с будущей профессией, когда они начинают погружаться в нее еще со школы. Так они видят не просто привлекательную картинку, а знакомятся с настоящей работой врача. Уже тогда школьники решают для себя, готовы ли они сами работать в медицине, а не приходят к этому только после поступления в вуз», — отмечает Юлия Колмогорова.

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