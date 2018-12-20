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Жизнь
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В Бурятии разразился скандал из-за платной ледяной горки для детей

Самая большая новогодняя горка на площади Советов в Улан-Удэ планировали сделать платной. Мэрия города отдала часть ледового городка в аренду коммерсантам, пишет Тайга.инфо. Однако после сообщении в СМИ о «платном прокате» в столице Бурятии разразился скандал.

Зима. Дети играют в снегу.
Зима. Дети играют в снегу.
Михаил Хаустов

Участок ледового городка «Хрустальная сказка» администрацией отдан в аренду в рамках муниципально-частного партнерства. Родители смогут выбрать, на платной или бесплатной горке кататься. В мэрии говорили, что предприниматель, строящий горку, уже отдал 20 тыс. билетов в соцучреждения города.

20 декабря мэр Улан-Удэ Александр Голков прервал общение с журналистами после вопроса о платной ледяной горке для детей в центре города.

Глава республики Алексей Цыденов после того, как вопрос о платной детской горке в центре Улан-Удэ осветили СМИ, заявил, что республика сделает все, чтобы никому не приходилось отдавать деньги за катание на ней.

«Если город не найдет возможности, сами выкупим и сдадим бесплатно в эксплуатацию», — цитирует Цыденова «Аригус-ТВ».

Депутаты Народного Хурала Бурятии также выступили против платы за катание на горке. Они посчитали это дискриминацией и предложили «наказать рублем конкретного чиновника».

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