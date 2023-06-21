В чем плюсы и минусы перехода на летнее время и зачем оно вообще нужно в России

2

Для чего нужен переход на летнее время?

Матвеев заявил, что переход на летнее время увеличит световой день. По мнению автора инициативы, "ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно".

Депутат отмечает, что перевод стрелок часов поможет приспособиться к смене сезона. Ведь это приблизит время пробуждения человека к рассвету.

Также переход на летнее время позволит существенно экономить электроэнергию. Правда сам Матвеев признается, что доказательств в виде изменений счетчиков у него нет.