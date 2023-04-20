В честь своего 30-летия Торговый двор «Аникс» запускает конкурс проектов «Благоустройство общественных пространств вместе с Аникс»

Для «Аникса» помогать жителям улучшать пространство вокруг себя — хорошая традиция. Например, в 2022 году в лесу микрорайона АБ в Бийске появились современные волейбольная и баскетбольная площадки; возле пешеходного фонтана у ТЦ АБ появились новые качели, лавочки, урны, а по новой плитке стало комфортнее гулять детям и взрослым. Кроме того, по инициативе жительницы на совместно собранные средства (50% на 50%) была построена детская площадка во дворе одного из домов по улице Кутузова.
В «Аниксе» уверены, что совместные дела не только сближают соседей, но и повышают ответственность и бережное отношение к результатам труда. Именно поэтому важнейшим условием участия в конкурсе является совместное финансирование проектов.
Участники могут предложить проекты по благоустройству придомовых территорий, парков, скверов, а также возможны улучшения детских и спортивных площадок.
Основные критерии оценки проектов:
- Инициатива по благоустройству пространства для местных жителей исходит от самих жителей (детские, спортивные площадки, объекты общего пользования, благоустройство скверов, пустырей и др).
- Проект несёт социальную функцию (улучшение условий социальной жизни, организация досуга детей, молодёжи и жителей), имеет культурную ценность, создаёт социальное действие, взаимодействие, наполняет жизнью.
- Жители соучаствуют в реализации проекта для своего сообщества (финансами и/или своим трудом).
- Инициатор берёт на себя ответственность за эксплуатацию и текущее содержание объекта.
- Инвестиции в проекты распределяются между соинвесторами: не менее 50% обеспечивает инициатор (личные средства жителей + привлеченные средства от местного предпринимательства или администрации) и 50% средств инвестирует ТД «Аникс».
Конкурс проектов «Благоустройство общественных территорий вместе с Аникс» — это возможность для всех желающих внести свой вклад в улучшение среды и сделать её более комфортной и экологичной. Не упустите свой шанс — становитесь участниками конкурса!
Заявки на участие в конкурсе принимаются по телефону горячей линии 8 800 100 88 10 или на вотсапп 8 923 642 01 19 с 20 апреля до 1 декабря 2023 года. Срок рассмотрения заявки — не более 30 дней.
Юрий Никитин,
генеральный директор ТД «Аникс», главный инвестор проекта:
Мы помогаем таким людям и таким организациям, которые делают жизнь здесь — на своей Земле — лучше, делают её более разнообразной, более привлекательной, более интересной, наполняют её. Дом или город — это же просто стены и здания, но там должно что-то происходить, быть какое-то социальное взаимодействие. И мы прежде всего смотрим на те организации и те проекты, которые наполняют это жизнью.
https://otr-online.ru/programmy/specialnyy-proekt-otr-otchiy-dom/pomogat-prosto-66140.html