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Жизнь

В «дуэте» со скончавшимся в ноябре Градским спел финалист «Голоса»

Финалист 10-го сезона шоу «Голос» Алишер Каримов смог исполнить песню в «дуэте» со своим наставником, певцом Александром Градским, который скончался 28 ноября.

Александр Градский.
Александр Градский.
Скриншот видео 1tv.ru

Музыканта «оживили» на большом экране, который был установлен позади сцены. На нем показали исполняющего песню «Как молоды мы были» Градского. Благодаря этому Каримов смог выступить вместе с наставником.

«Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — признался он.

В финал песенного конкурса вышли Ернар Садербаев из команды певца Димы Билана, Алишер Каримов из команды композитора Александра Градского и Александр Волкодав из команды Пелагеи. Последний победил в проекте, набрав 53,3% голосов, пишет Lenta.ru.

Видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Александр Градский, который был одним из наставников в 10 сезоне, умер в ноябре от инфаркта головного мозга. Организаторы заявили, что проект посвящают его памяти.

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