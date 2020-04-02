Только в двух регионах Сибири не выявлены случаи заболевания коронавирусом

Случаи заболевания коронавирусом на 2 апреля не выявлены в Республиках Алтай и Тыва.
Всего в России насчитывается 10 регионов, куда еще не добрался новый вирус: Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Еврейская АО, Камчатский край, а также республики Карелия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и две сибирские.
Наличие этих «островков безопасности» прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».
«Здесь нельзя расслабляться, поскольку ежедневно количество регионов, вовлеченных в заболеваемость, растет приблизительно на два», — отметила Голикова.
Ранее сообщалось, что все регионы Сибири перешли на «самоизоляцию населения».