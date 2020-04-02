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Жизнь

Только в двух регионах Сибири не выявлены случаи заболевания коронавирусом

Согласно данным карты распространения коронавирусной инфекции, в Сибири остались два региона из 10, где официально на зарегистрированы зараженные.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Случаи заболевания коронавирусом на 2 апреля не выявлены в Республиках Алтай и Тыва.

Всего в России насчитывается 10 регионов, куда еще не добрался новый вирус: Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Еврейская АО, Камчатский край, а также республики Карелия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и две сибирские.

Наличие этих «островков безопасности» прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

«Здесь нельзя расслабляться, поскольку ежедневно количество регионов, вовлеченных в заболеваемость, растет приблизительно на два», — отметила Голикова.

Ранее сообщалось, что все регионы Сибири перешли на «самоизоляцию населения».

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