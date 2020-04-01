Все регионы Сибири перешли на «самоизоляцию населения»

Сибирские регионы ввели «самоизоляцию», которую власти официально не называют карантином. Жителям запрещают или не рекомендуют покидать дома без крайней необходимости.

В целом формулировки новых ограничений в большинстве регионов похожи на те, что установлены в Москве: выходить из дома только за продуктами и товарами первой необходимости, выносить мусор, выгуливать животных, в случаях необходимости экстренной медпомощи и любой угрозы жизни или здоровью.

Кроме того, разрешается ходить на работу, если деятельность компании или предприятия не приостановили по указу президента России от 25 марта о нерабочей неделе.

Однако в некоторых региональных документах есть особенности. Например, в Новосибирской области, Хакасии, Бурятии и Кузбассе режим действует до 5 апреля, включительно. Губернатор Томской области ввел режим до позднего вечера 14 апреля.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

В постановлении главы Забайкалья нет ни даты начала карантинных мероприятий, ни даты их завершения.

В Туве «режим полной самоизоляции граждан» будет действовать «до особого распоряжения».

В Кемеровской области меры по всеобщей самоизоляции носят «рекомендательный» характер, но документ более детален, чем в соседних регионах, вплоть до приостановки автобусного сообщения с теми субъектами РФ, где есть случаи заражения. Также планируют ограничить выезд за пределы Кузбасса и границ муниципалитетов.

В Алтайском крае обязательный режим самоизоляции распространяется на граждан старше 65 лет. В отношении остальных в указе сказано так: «Гражданам <…> не покидать места проживания» (без «рекомендовать» или «обязать»). В вресс-службе губернатора уточнили, что речь идет о «предписании».

Власти Иркутской области перешли на карантин одними из последних. Причем об обязательной самоизоляции в регионе СМИ заявили еще 30 марта, но новость была фейковой. К вечеру 31 марта врио губернатора все-таки подписал указ.

Глава Республики Алтай не стал закрывать границы туристического региона, потому что, как он пояснил, для этого нужен режим ЧС. Но дороги под контролем.

Красноярский губернатор обязал граждан «не покидать место жительства (место пребывания)», за исключением не остановленной работы, походов в магазины, выноса мусора и выгула животных.