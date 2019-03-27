В экс-Астане полным ходом меняют вывески. Во сколько обойдется Нур-Султан

Дополнительных средств на переименование Астаны в Нур-Султан не потребуется, заявил первый заместитель премьер-министра и министр финансов Республики Казахстан Алихан Смаилов, пишет krisha.kz.
По словам министра, это текущие расходы, в рамках которых планируют постепенно менять вывески и указатели. Замена начнется с основных, при въезде в город, и затем поэтапно менять в других местах.
Документы со старым названием города не утратят юридическую силу. Менять их нужно будет по истечении срока действия или в случае утери.
Астанчане
Ранее аким столицы Бахыт Султанов заявил: «Само слово „Астана“ очень удобно для нас, ведь оно в переводе означает „столица“. На казахском языке жителей города будут называть астаналықтар. То же самое мы предлагаем сделать и на русском — называть горожан астанчанами».
Переименование
Астану официально переименовали в Нур-Султан 23 марта. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы государства.
Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы страны (Астаны) в Нурсултан в честь первого президента государства Нурсултана Назарбаева, который 19 марта заявил о сложении полномочий главы государства.
Астана получила свое название в 1998 году. До 1961 года город назывался Акмолинск, затем был переименован в Целиноград, до 1998 года носил название Акмола.