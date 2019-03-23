Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Астану официально переименовали в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы государства, сообщает RT.

Площадь перед Байтереком. Астана
Площадь перед Байтереком. Астана
Надежда Будрина

«Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан — в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Город назвали в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который 19 марта заявил о сложении полномочий главы государства.

Напомним, ранее в сети распространилась информация с призывом противников переименования Астаны в Нурсултан выйти к зданию мэрии на мирный митинг и заявить о своей позиции.

Также в интернете была петиция, авторы которой выступают против переименования столицы Казахстана без обсуждения этого вопроса с народом. Петиция на какое-то время подверглась блокировке.

Отметим, что инициатива переименования столицы Казахстана — из Астаны в Нурсултан — исходила от нового президента страны Касыма-Жомарта Токаева. Парламентарии поддержали нового главу государства единогласно.

Переименования

Название столицы Казахстана менялось неоднократно. С момента основания в 1830 году город назывался Акмолинском, в 1960—1992 годах — Целиноградом, а с 1992 по 1997 годы — Акмолой. Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года Астана.

Это город-миллионник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость