Астану официально переименовали в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы государства, сообщает RT.

«Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан — в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Город назвали в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который 19 марта заявил о сложении полномочий главы государства.

Напомним, ранее в сети распространилась информация с призывом противников переименования Астаны в Нурсултан выйти к зданию мэрии на мирный митинг и заявить о своей позиции.

Также в интернете была петиция, авторы которой выступают против переименования столицы Казахстана без обсуждения этого вопроса с народом. Петиция на какое-то время подверглась блокировке.

Отметим, что инициатива переименования столицы Казахстана — из Астаны в Нурсултан — исходила от нового президента страны Касыма-Жомарта Токаева. Парламентарии поддержали нового главу государства единогласно.

Переименования

Название столицы Казахстана менялось неоднократно. С момента основания в 1830 году город назывался Акмолинском, в 1960—1992 годах — Целиноградом, а с 1992 по 1997 годы — Акмолой. Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года Астана.

Это город-миллионник.