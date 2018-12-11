«В этой матке ты был господин»: акушерки из Барнаула сняли пародию на клип Бузовой

Барнаульские акушерки сняли пародию на клип Ольги Бузовой «Мало половин». Ролик разместили на одном из каналов в YouTube. В переделанной песне много отсылок к акушерским реалиям и процессу родов.

В названии видео сказано, что клип сделали к юбилею родильного дома № 2 в Барнауле. В ноябре он отпраздновал 80-летие.

В ролике медики танцуют и поют. В частности, там есть строки:

Тужься чаще. Прямо сейчас

Головка входит, входит в малый таз.

Глубже, чаще. Малыш развернут

Спинкой вправо в этот, этот раз.

Чтобы понять некоторые шутки нужно знать название гормонов:

В этой матке ты был господин,

И никого вокруг — только ты один.

Не хочешь появляться, мы уговорим.

Наше оружие — окситоцин.

Гормон окситоцин помогает сокращению мышц кишечника, мочевого пузыря и мочеточников, пишет psynavigator.ru.

Журналисты газеты «Комсомольская правда» узнали, что сотрудницы родительного дом записали клип, чтобы показать его на корпоративе. Они не рассчитывали, что видео попадет в интернет. По их словам, в сеть пародию выложил человек, который и снимал клип.

В студии звукозаписи отметили, что их никто не предупреждал, что клип исключительно для частного просмотра, а после звонка из больницы ролик удалили, откуда смогли.

Одна из героинь ролика рассказала, что теперь «от начальства точно влетит по самое не хочу. Главврач еще не знает».

Отметим, что идея клипа не нова. Текст песни почти полностью взят из пародии студентов-медиков из Красноярска.