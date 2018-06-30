Родители барнаульских школьников сняли рок-клип к выпускному.

Клип барнаульцев — это кавер-версия песни Moscow Calling рок-группы Gorky Park.

Родители выступают в образах рокеров. Они дают советы детям, которые заканчивают школу и поздравляют их с выпускным.

Напомним, ранее в Барнауле родители выпускников гимназии №22 сняли пародию на клип рэпера Фараона "Дико, например".