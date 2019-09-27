В Гидрометцентре рассказали, как по солнцу и птицам можно предсказать погоду

Синоптики пока не могут прогнозировать выпадение осадков в долгосрочном периоде, однако такие прогнозы могут появиться в ближайшие 10 лет, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также специалист рассказал и о погодных приметах.

«Мы не умеем прогнозировать осадки, к сожалению. Может быть, лет через 10 сумеем. <…> Дело в том, чтобы уверенно прогнозировать осадки, важно подключать информацию об океане. Сейчас мы прогнозируем погоду на долгие сроки, только основываясь на атмосферных циркуляциях. А нужно хорошо представлять циркуляцию вод океана. Сейчас ведутся интенсивнейшие исследования океана, идет накопление данных. Помимо этого надо создавать общую модель», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Эксперт уточнил, что такая модель может быть создана в конце этого года или в следующем году.

Вильфанд также рассказал, что синоптики изучили известные в России приметы. И пришли к выводу, что доверять можно только двум из них.

«Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода», — сказал он.

Метеоролог пояснил, что на цвет солнца влияет наличие или отсутствие фронтального раздела — он разделяет воздушные массы, создавая оптический эффект, пишет bfm.ru.

«Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю», — сказал Вильфанд.

Он объяснил это тем, что при высокой влажности у мошек намокают крылья, и птицы вынуждены снижаться, чтобы их ловить.

Птицы. Гуси СС0

Народные приметы

В давние времена люди наблюдали за паутиной — если она длинная, то осень будет ясной, снег выпадет нескоро. Паутины много — зима будет морозной.

Листья с вишни ещё не опали — к теплой погоде.

О погоде осенью и зимой могут рассказать и гроздья рябины. Если ягоды этого дерева не успели осыпаться — зима будет мягкой. Большой урожай рябины — к сырой осени и суровой зиме. Листья рябины пожелтели — осень будет теплой, а зима морозной.

В любом случае, рябины в Алтайском крае в этом году много — будет что клевать птицам зимой.

Какая будет зима?

Октябрь в Сибири будет холоднее, чем в прошлом году, а в ноябре, декабре и январе ожидается температура выше нормы. Такой прогноз на зиму составили в Гидрометцентре России