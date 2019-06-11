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Жизнь

В 2019 году из Алтайского края уехало в три раза меньше людей

Алтайкрайстат опубликовал данные по миграции в Алтайском крае за первые четыре месяца 2019 года. Они немного расходятся со статистикой, представленной ранее Новосибирскстатом. С января по апрель регион потерял 745 человек, что в разы меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Барнаульцы.
Барнаульцы.
Михаил Хаустов

Всего из края за четыре месяца уехало 22 518 человек, а приехало 21 773 человека.

В 2018 году эти показатели составляли 21 670 и 19 357 человек соответственно. Миграционная убыль тогда была 2 313 человек. Можно говорить, что отток населения замедлился.

Новосибирскстат сообщал о миграционной убыли в 814 человек. Расхождение может быть статистической погрешностью.

По подсчетам аналитиков, за три года население Алтайского края уменьшилось на 43,8 тысячи человек. Регион вошел в число лидеров по убыли населения.

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