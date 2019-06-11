В 2019 году из Алтайского края уехало в три раза меньше людей

Всего из края за четыре месяца уехало 22 518 человек, а приехало 21 773 человека.
В 2018 году эти показатели составляли 21 670 и 19 357 человек соответственно. Миграционная убыль тогда была 2 313 человек. Можно говорить, что отток населения замедлился.
Новосибирскстат сообщал о миграционной убыли в 814 человек. Расхождение может быть статистической погрешностью.
По подсчетам аналитиков, за три года население Алтайского края уменьшилось на 43,8 тысячи человек. Регион вошел в число лидеров по убыли населения.