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Жизнь

В Горном Алтае вновь зацвел маральник

В Республике Алтай к концу августа снова зацвел маральник.

В Алтайском крае отметили праздник "Цветение маральника".
В Алтайском крае отметили праздник "Цветение маральника".
Анна Зайкова, altapress.ru

Лиловые цветы рододендрона Ледебура заметили на маршруте к водоскату Учар. Фото опубликовал «Алтайский заповедник».

«Вторичное цветение маральника, некоторых первоцветов, цветущих обычно в апреле, в последние годы стало обычным явлением», — отметили специалисты.

Первый раз в 2021 году маральник начал цвести в апреле. В 2020 году маральник цвел трижды — весной и два раза за лето.

Государственный инспектор Светлана Кульбацкая сфотографировала другие, не менее впечатляющие краски заповедной природы в завершении лета.

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