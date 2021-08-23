В Горном Алтае вновь зацвел маральник

В Республике Алтай к концу августа снова зацвел маральник.

Лиловые цветы рододендрона Ледебура заметили на маршруте к водоскату Учар. Фото опубликовал «Алтайский заповедник».

«Вторичное цветение маральника, некоторых первоцветов, цветущих обычно в апреле, в последние годы стало обычным явлением», — отметили специалисты.

Первый раз в 2021 году маральник начал цвести в апреле. В 2020 году маральник цвел трижды — весной и два раза за лето.

Государственный инспектор Светлана Кульбацкая сфотографировала другие, не менее впечатляющие краски заповедной природы в завершении лета.