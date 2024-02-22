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Жизнь

В Госавтоинспекции Барнаула пояснили, за что остановили маршрутку в час пик и мороз

Госавтоинспекция города Барнаула призывает водителей общественного транспорта соблюдать дорожную дисциплину.

ДПС остановила автобус.
ДПС остановила автобус.
"ЧБ Барнаул"

Так, утром 22 февраля на Павловском тракте в районе дома № 243, за нарушение правил перевозки пассажиров, водителей двух автобусов маршрута № 58 привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Госавтоинспекция просит отнестись с пониманием к данной ситуации, так как сотрудники реализуют комплекс мер, направленных в первую очередь на безопасность жителей.

Отмечается, что 22, 23, 29 февраля на территории города проводится профилактическое мероприятие «Автобус».

За прошедший год в городе с участием общественного транспорта зарегистрировано 79 ДТП, в которых 111 человек получили травмы.

Причинами аварийности с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, являются нарушения водителями требований ПДД.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сотрудники ДПС в мороз и час пик остановили маршрутку.

Горожане начали возмущаться.

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