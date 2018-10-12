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В Госдуме прокомментировали предложение оплачивать коммунальные долги соседей

Предложение обязать собственников жилья оплачивать долги соседей за содержание общего имущества домов противоречит российскому законодательству, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Новостройка. Недвижимость.
Новостройка. Недвижимость.
Анна Зайкова

Центр стратегических разработок предложил реформу товариществ собственников жилья. По задумке, все жильцы многоквартирных домов должны становиться членами ТСЖ и оплачивать долги неплательщиков ЖКУ.

Авторы инициативы считают, что такая система должна обеспечить совместную ответственность собственников за общее имущество и способствовать тому, чтобы ТСЖ рассматривались как надежные заемщики на финансовом рынке.

«Эта инициатива противоречит гражданскому законодательству, в частности Гражданскому кодексу. Человек не может платить не за свои долги, у него нет таких обязательств. Можно обязать человека платить в рамках публичных правовых отношений по каким-то платежам или в рамках гражданско-правовых отношений, если это установлено договором. Ни того, ни другого случая я в этой ситуации не прослеживаю», — сказал Александр Сидякин.

Он добавил, что подобных предложений пока в Госдуму не поступало.

Ранее представитель Минстроя сообщил, что предложение выглядит нереалистичным. Это связано с тем, что состояние гражданского общества в России еще не достигло такого уровня, чтобы все жители многоквартирного дома согласились нести ответственность за сосед.

Факт

В 2018 году в России долги граждан и юридических лиц за услуги ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей.

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