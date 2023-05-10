В Госдуме потребовали ограничить показ в РФ новой серии "Гриффинов" про Челябинск

В новой серии мультсериала Челябинск показали как город, в котором разрушены дома, а жители пьют, подвергаются действию радиации и заражаются «коровьей чумой».
Лантратова заявила, что сценаристы показали Челябинск «намеренно оскорбительным художественным образом, не имеющим отношения к реальности». Хотя депутат согласилась, что художники имеют право на «свое видение».
Также Лантратова назвала данный сериал "осознанной работой против нашей страны" и заявила, что началась информационная война через художественные произведения.
По этой причине она потребовала ограничить показ данной серии на телеканалах РФ.