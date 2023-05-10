В Госдуме потребовали ограничить показ в РФ новой серии "Гриффинов" про Челябинск

Депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова потребовала ограничить показ в РФ новой серией американского анимационного ситкома «Гриффины». В ней показали Челябинск с отрицательной стороны. Об этом сообщает "Афиша Daily".