В Госдуме рассказали о надбавках к пенсии, о которых знают не все

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о надбавках к пенсии за неучтенный рабочий стаж. Многие даже не знают, что им положены такие доплаты, пишет Ura.ru.

Вопрос касается в основном жителей регионов, где много вредных производств — шахты, металлургические предприятия, военные производства. С проблемой неучтенного стажа могут столкнуться те, кто служил в армии, жены военных, а также люди, которых необоснованно арестовали, рассказал Ионин.

За перерасчетом также могут обратиться те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен.

Был случай, когда жителю Свердловской области сделали перерасчет пенсии за 12 лет и выплатили 370 тысяч рублей за неучтенный стаж работы с тяжелыми условиями на Крайнем Севере, пишет портал.

Проблема в том, что многие даже не знают о том, что им положены доплаты, подчеркнул депутат.

«То есть бабушки и дедушки, отгорбатившись на предприятиях, должны потом следить за новинками законодательства: просматривать систему „Консультант Плюс“ или покупать „Российскую газету“. Это бред», — считает Ионин.

Ранее в Госдуму уже вносили законопроект, предлагающий наделить отдельное ведомство правом проводить проверки правильности начисления выплат, но документ отклонили.

Как ранее писал altapress.ru, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 2% почти 4 млн россиян (3,2 млн из которых получают социальные пенсии).