В Госдуме рассмотрят проект об обязательной идентификации домашних животных

Проблема бродячих собак остро стоит во многих российских регионах, поэтому законопроект необходим, считают его авторы.
В пояснительной записке также говорится о трагедии, произошедшей в Забайкальском крае, когда в январе 2022 года от нападения стаи собак погиб семилетний ребенок.
В закон предлагается внести изменения, устанавливающие требование обязательной идентификации и учету животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, сдерживать их от избавления от четвероногих, оставление на бесконтрольном выгуле.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали СМИ, что работа органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак неэффективна, а принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений недостаточны.
В феврале о «жизни собачьей» также поспорили алтайские депутаты и зоозащитники.
Спустя несколько лет, как ответственность по отлову бродячих псов передали на муниципальный уровень и предписали быть гуманными, положение дел серьезно осложнилось.
Специалисты бьют тревогу: стерилизованные и выпущенные на волю собаки миролюбивее не становятся, напротив — чаще проявляют агрессию.