В Госдуме рассмотрят проект об обязательной идентификации домашних животных

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить требования для обязательной идентификации животных, пишет РИА «Новости» . По мнению депутатов, это сократит случаи выбрасывания питомцев на улицу, а также сократит случаи нападения бездомных собак на людей.

С собакой в заведениях Барнаула.

Проблема бродячих собак остро стоит во многих российских регионах, поэтому законопроект необходим, считают его авторы.

В пояснительной записке также говорится о трагедии, произошедшей в Забайкальском крае, когда в январе 2022 года от нападения стаи собак погиб семилетний ребенок.

В закон предлагается внести изменения, устанавливающие требование обязательной идентификации и учету животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, сдерживать их от избавления от четвероногих, оставление на бесконтрольном выгуле.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали СМИ, что работа органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак неэффективна, а принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений недостаточны.

В феврале о «жизни собачьей» также поспорили алтайские депутаты и зоозащитники.

Спустя несколько лет, как ответственность по отлову бродячих псов передали на муниципальный уровень и предписали быть гуманными, положение дел серьезно осложнилось.

Специалисты бьют тревогу: стерилизованные и выпущенные на волю собаки миролюбивее не становятся, напротив — чаще проявляют агрессию.