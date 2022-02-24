24 февраля -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Госдуме рассмотрят проект об обязательной идентификации домашних животных

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить требования для обязательной идентификации животных, пишет РИА «Новости». По мнению депутатов, это сократит случаи выбрасывания питомцев на улицу, а также сократит случаи нападения бездомных собак на людей.

С собакой в заведениях Барнаула.
С собакой в заведениях Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Проблема бродячих собак остро стоит во многих российских регионах, поэтому законопроект необходим, считают его авторы.

В пояснительной записке также говорится о трагедии, произошедшей в Забайкальском крае, когда в январе 2022 года от нападения стаи собак погиб семилетний ребенок.

В закон предлагается внести изменения, устанавливающие требование обязательной идентификации и учету животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, сдерживать их от избавления от четвероногих, оставление на бесконтрольном выгуле.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали СМИ, что работа органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак неэффективна, а принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений недостаточны.

В феврале о «жизни собачьей» также поспорили алтайские депутаты и зоозащитники.

Спустя несколько лет, как ответственность по отлову бродячих псов передали на муниципальный уровень и предписали быть гуманными, положение дел серьезно осложнилось.

Специалисты бьют тревогу: стерилизованные и выпущенные на волю собаки миролюбивее не становятся, напротив — чаще проявляют агрессию.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость