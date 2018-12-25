В Хабаровском крае выявили аномалию на месте предполагаемого падения метеорита

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» проанализировали данные аппарата «Sentinel-2А» (спутник дистанционного зондирования Земли) за 9 и 12 декабря. Они выявили, что в это время рядом с руслом реки Бурея, выше водохранилища, произошли значительные ландшафтные изменения. На снимке за 12 декабря отсутствует верхняя часть сопки. А 9 декабря у тени от этой сопки был абсолютно другой контур.
Кроме того, на более свежем снимке заметно изменение покрова земли, а на полностью замерзшем русле реки видна вода. Ученые предположили, что лед повредили горные породы.
Эти данные ученые передали Росгидромету, МЧС, администрации полномочного представителя президента в ДФО, в правительство края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление.
Слух о возможном падении метеорита запустил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Ранее на YouTube появилось видео с места обрушения сопки.