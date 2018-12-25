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В Хабаровском крае выявили аномалию на месте предполагаемого падения метеорита

В районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где предположительно мог упасть метеорит, выявили термическую аномалию, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Дальневосточного центра НИЦ «Планета».

Место обрушения сопки на реке Бурея.
Место обрушения сопки на реке Бурея.
Скриншот видео канала "Хабаровский край сегодня" на youtube.com

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» проанализировали данные аппарата «Sentinel-2А» (спутник дистанционного зондирования Земли) за 9 и 12 декабря. Они выявили, что в это время рядом с руслом реки Бурея, выше водохранилища, произошли значительные ландшафтные изменения. На снимке за 12 декабря отсутствует верхняя часть сопки. А 9 декабря у тени от этой сопки был абсолютно другой контур.

Кроме того, на более свежем снимке заметно изменение покрова земли, а на полностью замерзшем русле реки видна вода. Ученые предположили, что лед повредили горные породы.

Эти данные ученые передали Росгидромету, МЧС, администрации полномочного представителя президента в ДФО, в правительство края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление.

Слух о возможном падении метеорита запустил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Ранее на YouTube появилось видео с места обрушения сопки.

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