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8 апреля 5°C

В Индустриальном районе Барнаула рядом с храмом построят новый парк

Администрация Барнаула подготовила площадку для строительства небольшого парка в Индустриальном районе. Планируется, что здесь будут проходить праздники районного масштаба, сообщил на последнем градостроительном совете Алексей Бобров, директор МУП «Архитектура», экс-председатель городского комитета по строительству и архитектуре.

Вид на Барнаул. Иоанно-Богословская церковь. Храм.
Вид на Барнаул. Иоанно-Богословская церковь. Храм.
Анна Зайкова

Квартал в границах улиц Шумакова, Взлетная, Лазурная и Балтийская предназначен для размещения коммерческих офисов, учреждений, спортивных и торговых объектов, а также другой общественно-деловой застройки. Планировалось, что часть территории ближе к Павловскому тракту и некоторые другие займут парк и зеленые зоны, но проекты откладываются.

На градостроительном совете Алексей Бобров рассказал, что мэрия подготовила площадку для мини-парка по адресу ул. Лазурная, 4 и это нужно учитывать при проектировании зданий.

Желтым обозначена территория будущего парка.
Желтым обозначена территория будущего парка.
roscadastr.com

В частности мэрия выделила красными линиями 40-метровую зону между ул. Лазурной и церковью Иоанна Богослова со стороны клуба «Магис-спорт». Вместе с проездом до храма здесь будет сформировано пространство для праздников районного масштаба, в том числе новогодних гуляний.

Участок внесен в список территорий, которые будут благоустраивать про проекту «Формирование комфортной городской среды». По результатам интернет-голосования в 2019 году он набрал 342 голоса. Лидеры — аллея на Г. Исакова и сквер на ул Панфиловцев, 22 — 8−10 тыс голосов.

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