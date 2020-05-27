В июне появится еще один официальный выходной. Календарь отдыха

Авиация на Параде Победы в Москве, 2014 год.

На эту дату назначено проведение Парада Победы во всех городах страны.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил о необходимости начинать подготовку к мероприятию. По его словам, торжество должно обязательно состояться 24 июня, пишет News.ru. В этот день впервые был проведен Парад Победы на Красной площади.

«Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал президент по итогам рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Обеспечением строгого режима безопасности займется глава Минобороны Сергей Шойгу. Ему Путин поручил свести к минимуму все риски.

Как отдыхаем

12 июня является государственным праздником — День России.

В 2020 году День России выпадает на пятницу. Таким образом, у россиян будут длинные праздничные выходные.

Работающие смогут отдыхать три дня подряд — в пятницу, 12 июня, субботу, 13 июня, и воскресенье, 14 июня. На работу выйдут в понедельник — 15 июня.

Также, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, рабочий день накануне официального праздника становится сокращенным. То есть в четверг, 11 июня, граждане будут работать на один час меньше, чем обычно, пишет aif.ru.