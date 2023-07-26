В камерной атмосфере. Как заключенные в Барнауле ставили острый, как заточка, спектакль - исторический фоторепортаж

История "Театра строгого режима" началась еще в 2011 году, когда на весь Алтайский край прошумела премьера "Сказа про Федота-стрельца". Однако оставить театр в репертуаре было невозможно - состав труппы, как известно, непостоянный.
Поэтому в 2013 году появилась новая пьеса - "36,6". Заключенные сами сшили себе костюмы и построили декорации.
Актеры говорили, что сперва им было непонятно, что за "пьеса-размышление" и о чем она будет. Но когда увидели текст, каждый задумался о своем. Как оказался в колонии и к чему пришел.
Дмитрий Буга,
актер "Театра строгого режима":
Отвечать-то в итоге всегда приходится перед самими собой. Это спектакль о том, как поверить в себя, настроиться на хороший жизненный путь. У меня есть супруга, трое детей…и большой срок. Но сейчас учусь иначе смотреть на жизнь и на людей в целом.
Считается, что 36,6 - нормальная температура здорового человека. Герои спектакля стремятся к здоровью, условной норме внутри себя. И у тех, кто того хочет, получается, рассказывал Семен Ваулин.
Ранее необычный перформанс лицезрели 26 июня заключенные женской исправительной колонии №6 в селе Шипуново Алтайского края. Перед ними выступил барнаульский плэйбэк-театр «Анапаит».