В камерной атмосфере. Как заключенные в Барнауле ставили острый, как заточка, спектакль - исторический фоторепортаж

В 2013 году в барнаульской исправительной колонии №3 прошла премьера спектакля "36,6". Пьесу написал Семен Ваулин, тогда - актер Молодежного театра Алтая. В спектакле заключенные размышляют о потерянной свободе, своих ошибках и упущенных возможностях. Altapress.ru вспоминает, как это было.

История "Театра строгого режима" началась еще в 2011 году, когда на весь Алтайский край прошумела премьера "Сказа про Федота-стрельца". Однако оставить театр в репертуаре было невозможно - состав труппы, как известно, непостоянный.

Поэтому в 2013 году появилась новая пьеса - "36,6". Заключенные сами сшили себе костюмы и построили декорации.

Актеры говорили, что сперва им было непонятно, что за "пьеса-размышление" и о чем она будет. Но когда увидели текст, каждый задумался о своем. Как оказался в колонии и к чему пришел.

Дмитрий Буга,

актер "Театра строгого режима":

Отвечать-то в итоге всегда приходится перед самими собой. Это спектакль о том, как поверить в себя, настроиться на хороший жизненный путь. У меня есть супруга, трое детей…и большой срок. Но сейчас учусь иначе смотреть на жизнь и на людей в целом.

Считается, что 36,6 - нормальная температура здорового человека. Герои спектакля стремятся к здоровью, условной норме внутри себя. И у тех, кто того хочет, получается, рассказывал Семен Ваулин.

"Театр Строгого режима". Олег Богданов "Театр Строгого режима". Олег Богданов "Театр Строгого режима". Олег Богданов "Театр Строгого режима". Олег Богданов "Театр Строгого режима". Олег Богданов

Ранее необычный перформанс лицезрели 26 июня заключенные женской исправительной колонии №6 в селе Шипуново Алтайского края. Перед ними выступил барнаульский плэйбэк-театр «Анапаит».