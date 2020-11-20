В Камне-на-Оби починили сломавшийся единственный томограф

В Каменской центральной районной больнице возобновил работу компьютерный томограф. Его средняя нагрузка составляет 80−100 исследований в сутки.
Аппарат простоял в сломанном состоянии с 14 ноября. Пациентам с подозрением на пневмонию приходилось проходить рентгенологическое обследование.
В районной больнице получают медицинскую помощь не только жители Камня-на-Оби и Каменского района, но и жители Баевского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского и Завьяловского районов.
Ранее altapress.ru писал, что в Алтайский край поступили 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также заработал новый томограф в Алейске.
Также 16 ноября началось тестирование нового КТ-аппарата в Горбольнице № 4 в Барнауле, в ближайшие дни запустят тестирование нового томографа в Центре охраны материнства и детства, 12-й барнаульской горбольнице и в Рубцовске.
Всего в крае компьютерную томографию проводят на семи томографах.