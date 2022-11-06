В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек

Власти Киева начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей города. Об этом пишет New York Times.

Издание сообщает, что столица Украины начала разрабатывать план действий на случай полного отключения электроэнергии. Если это произойдет, из Киева придется вывезти около трех миллионов жителей.

Директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук подтвердил, что вариант, при котором город лишится электроснабжения не исключают.

При неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя.

Ранее стало известно, что большая часть жителей Киева осталась без водоснабжения и электричества.