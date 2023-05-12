В клеточку и цветочек. Тротуар "украсили" разными видами плиток в Новосибирске

В Новосибирске при ремонте тротуара выложили дорожку сразу их четырех видов плиток, не гармонирующих между собой. Так строители "починили" дыру спустя два года.

Некрасивая заплатка "красуется" на небольшом участке Красного проспекта.

Тротуар долгое время находился в плачевном состоянии - большинство плиток отсутствовало и обнажало землю и песок. По словам очевидцев, местные жители два года добивались ремонта. Однако долгожданный ремонт их не обрадовал.

Отсутствующие плитки заменили новыми, но не подходящими по рисунку. По итогу на Красном проспекте образовалась дорожка из четырех видов плиток, не гармонирующих между собой.

Очевидцы в группе "АСТ-54" возмущаются и предполагают, что плитка уже старая, б/у-шная.

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