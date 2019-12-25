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Жизнь

В Красноярске аниматоры каждый день проводят «самую грустную дискотеку»

В Красноярске в бывшем парке Универсиады трое аниматоров каждый вечер проводят четырехчасовые мероприятия, на которых нет зрителей, рассказывают в паблике «Я живу в Красноярске».

Самая грустная дискотека в Красноярске.
Самая грустная дискотека в Красноярске.
кадр из видео.

Выступление артистов прозвали «самой грустной вечеринкой на планете». Три фигуры в костюмах собаки, слона и свиньи танцуют под музыку и заводят пустоту.

Жителей города призвали подбодрить артистов. «Сходите их поддержите что ли. Они правда стараются», — говорится в паблике.

Местные жители также публикуют видео с пустым танцполом. «Каждый вечер в бывшем „Парке Универсиады“ проходят вот такие дискотеки, на которых никого нет», — пишет красноярец Андрей.

«В общем, если хотите потанцевать в одиночестве с аниматорами, приходите. Каждый вечер до Нового года с 18:00 до 22:00», — добавил автор видео.

Местные жители пытаются исправить ситуацию дистанционно. К примеру, одно из видео уже поправили и заполнили танцпол. Для отчетности, так сказать.

В комментариях люди рассказывают, что плачут от смеха. Судя по географии, видео с дискотеки уже получили популярность во многих городах России.

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