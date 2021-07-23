В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Красноярском крае по решению местного Роспотребнадзора ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп жителей, сообщает « ТВК Красноярск ».

Главный красноярский санитарный врач подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан

«В перечисленных сферах количество людей, поставивших вакцину, должно достигнуть 60% в ближайшее время», — подчеркнул Роспотребнадзор.

В Алтайском крае пока не заявляют об обязательной вакцинации, однако при введении такой меры список групп граждан может совпасть с красноярским.

Обязательную вакцинацию в Красноярском крае пройдут: работники сферы образования , здравоохранения;

здравоохранения; работники социальный защиты и социального обслуживания;

госслужащие;

работники МФЦ;

работники сферы транспортных услуг;

работники финансовых организаций;

работники по оказанию услуг почтовой связи;

работники сферы торговли , общественного питания;

общественного питания; работники гостиничных и иных услуг;

работники салонов красоты , СПА-салонов , массажных салонов , соляриев , бань , саун , физкультурно-оздоровительных комплексов , фитнес-клубов , бассейнов , аквапарков;

СПА-салонов массажных салонов соляриев бань саун физкультурно-оздоровительных комплексов фитнес-клубов бассейнов аквапарков; работники сферы бытовых услуг , в том числе прачечных , химчисток;

в том числе прачечных химчисток; работники сферы ЖКХ и энергетики;

работники детских игровых комнат , детских развлекательных центров , детских лагерей;

детских развлекательных центров детских лагерей; работники театров , кинотеатров , концертных залов , спортивных объектов;

кинотеатров концертных залов спортивных объектов; лица , работающие вахтовых методом;

работающие вахтовых методом; лица , проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.

Ранее глава новосибирского минздрава заявил, что власти региона обсуждают введение обязательной вакцинации.

Кстати, в Республике Алтай еще в конце июня ввели обязательную вакцинацию для работников отраслей, входящих в группу риска.