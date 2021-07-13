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Жизнь

В Кремле допустили ужесточение антиковидных мер по французскому сценарию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ужесточение антиковидных мер, какое приняли во Франции, может стать безальтернативной, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах — с 15 сентября начнутся проверки и наказания.

Кроме того, с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах понадобятся свидетельства о вакцинации или об отрицательном результате теста на ковид. С 21 июля такой санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков и аттракционов.

Песков, комментируя меры во Франции, подчеркнул, что развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений.

«Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате — естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки», — ответил Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле подобный сценарий ужесточения.

Он также отметил, что решения о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принимались, но на региональном уровне главы уже принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях.

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