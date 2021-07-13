В Кремле допустили ужесточение антиковидных мер по французскому сценарию

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах — с 15 сентября начнутся проверки и наказания.

Кроме того, с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах понадобятся свидетельства о вакцинации или об отрицательном результате теста на ковид. С 21 июля такой санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков и аттракционов.

Песков, комментируя меры во Франции, подчеркнул, что развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений.

«Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате — естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки», — ответил Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле подобный сценарий ужесточения.

Он также отметил, что решения о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принимались, но на региональном уровне главы уже принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях.