В Кремле оценили идею о сокращении нерабочих дней после отмены самоизоляции

«Как и когда выходить (из режима самоизоляции) — предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации… Мы имеем возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения», — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что изначально президент Владимир Путин объявил «выходной» неделей период с 30 марта по 6 апреля. Затем такой режим был продлен до 30 апреля.

Данная мера призвана минимизировать распространение коронавирусной инфекции.