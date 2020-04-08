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8 апреля
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Жизнь

В Кремле оценили идею о сокращении нерабочих дней после отмены самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней ввиду действующего в настоящее время режима самоизоляции.

Магазины бытовой техники во время карантина.
Магазины бытовой техники во время карантина.
altapress.ru

«Как и когда выходить (из режима самоизоляции) — предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации… Мы имеем возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения», — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что изначально президент Владимир Путин объявил «выходной» неделей период с 30 марта по 6 апреля. Затем такой режим был продлен до 30 апреля.

Данная мера призвана минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

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