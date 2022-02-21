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Жизнь

В Кремле рассказали о длинном овальном столе «для заседаний»

В Кремле рассказали о столе, за которым Владимир Путин проводил переговоры с зарубежными коллегами. Например, российский лидер встречался с французским президентом Макроном и канцлером ФРГ Шольцем.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Кремле.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Кремле.
kremlin.ru

Он также вызвал споры между Италией и Испанией, которые пытались присудить себе пальму первенства в его изготовлении, сообщает РИА Новости.

В управделами президента РФ пояснили, что овальный стол был изготовлен в Италии и стоит в Кремле с 1996 года, его длина — 5 метров, а ширина более двух, пишет bfm.ru. В документах он значится как «стол для заседаний, белый левкас, овальный».

Длинный стол настолько впечатлил российскую и зарубежную общественность, что стал героем мемов.

Ранее пользователи соцсетей обнаружили облучатель у другого длинного стола Путина. За этим столом президент, в частности, беседовал с главой МИД Сергеем Лавровым.

В кабинете у Путина.
В кабинете у Путина.
kremlin.ru
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