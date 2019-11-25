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Жизнь

В Кремле заявили, что смерть ректора СПбГУ — личная утрата для Путина

Смерть первой женщины-ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и академик-лингвист Людмила Вербицкая.
Владимир Путин и академик-лингвист Людмила Вербицкая.
kremlin.ru

«Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — отметил он.

Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, добавил Песков.

Ранее президент и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Дата и место похорон будут объявлены позже.

С 2010 года Вербицкая также была деканом филологического факультета СПбГУ, пишет «Росбалт». Является автором около 300 научных и учебно-методических работ в области языкознания и русистики.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год Людмиле Вербицкой.

Церемония вручения прошла дома — по состоянию здоровья ученой.

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