«Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — отметил он.

Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, добавил Песков.

Ранее президент и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Дата и место похорон будут объявлены позже.

С 2010 года Вербицкая также была деканом филологического факультета СПбГУ, пишет «Росбалт». Является автором около 300 научных и учебно-методических работ в области языкознания и русистики.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год Людмиле Вербицкой.

Церемония вручения прошла дома — по состоянию здоровья ученой.