В Кремле ждут отчета о ситуации с «китовой тюрьмой» до конца дня

Кремль ждет отчета по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, до конца дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Ждем сегодня вечером, в конце рабочего дня информацию. Мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое <марта>, мы уже созванивались с правительством, теми, кто курирует этот вопрос», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, «работа ведется», однако по-прежнему можно «констатировать, что результата нет».

Песков добавил, что представители администрации президента «с самого утра» наводят справки на этот счет. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министерству природных ресурсов и экологии и министерству сельского хозяйства до 1 марта разрешить вопрос с содержащимися в Приморье белухами и косатками. Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными в связи с содержанием в центре адаптации морских млекопитающих выловленных в море животных, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что сын выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто — известный исследователь океанов и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто — и его коллеги-ученые попросили президента РФ выпустить в природу косаток и белух, которых держат в «китовой тюрьме» в бухте под Находкой.

Письмо опубликовано на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

«Эти китообразные не приспособлены к условиям содержания в неволе, и мы решительно выступаем против любых попыток их отлова и заточения в неволю. Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан», — говорится в письме.

К обращению присоединились известные голливудские актеры Памела Андерсон, Леонардо ди Каприо.

В обращении говорится, что у ее авторов богатый опыт в изучении китов в дикой природе и в неволе, в том числе благодаря успешному возвращению Кейко — косатки из голливудского фильма «Освободите Вилли» в его родные воды в Исландии в 1990-х годах.

Авторы послания предлагают свое содействие в выпуске млекопитающих из бухты Средняя в Охотском море, где находятся 11 косаток и 87 белух.

Было установлено, что все белухи, содержащихся в бухте, не достигли возраста половой зрелости, 13 из них — младше года.

Под патронажем президента находится программа «Белуха — Белый кит».

Погибли в неволе

В 2018 году в Охотском море выловили группу косаток и белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. В Greenpeace заявили, что их собирались отправить в Китай.

Проверки прокуратуры показали, что животные были выловлены с многочисленными нарушениями. В декабре СМИ сообщили об исчезновении из вольеров нескольких белух. Отловщики заявили, что они уплыли, но экологи уверены, что животные погибли в неволе.