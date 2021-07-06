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Жизнь

В Кузбассе перед приездом Путина на 10 суток арестовали местного активиста

В Кемеровской области местного активиста задержали по дороге на похороны отца друга и обвинили в неуплате алиментов, сообщает «Тайга.инфо».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Напомним, 6 июля в Кузбасс прилетит президент России Владимир Путин — примет участие в праздновании 300-летия региона.

Накануне, 5 июля, в Кемерове задержали активиста Станислава Калиниченко, которого суд в тот же день арестовал на 10 суток по обвинению в неуплате алиментов.

«Когда я переходил дорогу, на меня напали двое неизвестных. Не представились, не предъявили документов: один был в гражданской одежде, второй — в камуфляжной форме. На вопрос, почему они это делают, они начали говорить, что у них необходимость осуществить привод», — рассказал сибиряк.

Также он заявил, что у него нет никаких задолженностей по алиментам, которые он «исправно платит».

Активист связал задержание с запланированным приездом Владимира Путина в Кемерово.

Отметим, что 6 июля визит в Сибирь запланировал и премьер-министр Михаил Мишустин. Кстати, в марте 2021 года перед его приездом в Барнаул тоже задержали активиста.

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