В «Мария-Ра» рассказали, на что пойдут «ковидные» миллионы рублей, собранные вместе с покупателями

Как сообщила на вручении премии «Менеджер года» руководитель службы маркетинга Леся Колтакова, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Республики Алтай, где работают магазины сети, насчитывается порядка 100 ковидных больниц.
Компания уже точно будет помогать горбольнице № 5 в Барнауле, где развернут главный госпиталь краевой столицы. Договор с медучреждением подписан на сумму более чем в 2 млн рублей.
Леся Колтакова,
руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:
Планируем в ближайшее время собрать все данные по потребностям. Больницам многое что нужно: и кислород и средства индивидуальной защиты, и транспортные средства. Мы со своей стороны постараемся помочь здравоохранению, которое оказалось в сложной ситуации, и показать пример другим.
Как собирают деньги
По данным на 17 декабря, торговая сеть уже собрала 21,3 млн рублей. С 26 ноября с каждой покупки в магазинах «Мария-Ра» 1 рубль перечисляется ковидным больницам.
В каждом магазине ежедневно обновляется информация, сколько в нем собрано средств. Информация по всей сети есть на сайте компании.
Акция продлится до 26 декабря.