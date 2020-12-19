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Жизнь

В «Мария-Ра» рассказали, на что пойдут «ковидные» миллионы рублей, собранные вместе с покупателями

Порядка 30 млн рублей планирует собрать «Мария-Ра» в рамках своей акции «Здоровье близких». В компании уже начали узнавать информацию, сколько больниц в регионах и что им больше всего требуется.

«Мария-Ра» открыла магазин нового формата.
«Мария-Ра» открыла магазин нового формата.
Фото предоставлено компанией "Мария-Ра".

Как сообщила на вручении премии «Менеджер года» руководитель службы маркетинга Леся Колтакова, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Республики Алтай, где работают магазины сети, насчитывается порядка 100 ковидных больниц.

Компания уже точно будет помогать горбольнице № 5 в Барнауле, где развернут главный госпиталь краевой столицы. Договор с медучреждением подписан на сумму более чем в 2 млн рублей.

Леся Колтакова,
руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:

Планируем в ближайшее время собрать все данные по потребностям. Больницам многое что нужно: и кислород и средства индивидуальной защиты, и транспортные средства. Мы со своей стороны постараемся помочь здравоохранению, которое оказалось в сложной ситуации, и показать пример другим.

&quot;Мария-Ра&quot;. Продуктовый магазин.
«Мария-Ра». Продуктовый магазин.
Дмитрий Лямзин.

Как собирают деньги

По данным на 17 декабря, торговая сеть уже собрала 21,3 млн рублей. С 26 ноября с каждой покупки в магазинах «Мария-Ра» 1 рубль перечисляется ковидным больницам.

В каждом магазине ежедневно обновляется информация, сколько в нем собрано средств. Информация по всей сети есть на сайте компании.

Акция продлится до 26 декабря.

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