В МЧС предупреждают об усилении ветра в Алтайском крае

В Алтайском крае 8 ноября испортится погода. В регионе будет дуть сильный ветер, также прогнозируют осадки, сообщает ГУ МЧС России по краю.

В регионе ожидают снег, мокрый снег и дождь. Также будет гололед, на дорогах сильная гололедица. Кроме того, прогнозируют усиление ветра до 10−15 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Напомним, к концу недели в Алтайском крае похолодает.