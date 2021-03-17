В мэрии Барнаула рассказали, сколько единиц техники ведет зачистку города от льда и снега

В мэрии Барнаула не согласны с резкой критикой горожан в свой адрес за плохую уборку улиц и тротуаров от льда и снега. В ответ городские чиновники разместили на официальном сайте информацию о том, сколько людей, машин и тонн песка ежедневно задействовано в битве с уходящей зимой.

В мэрии подчеркнули, что ежедневно муниципальное предприятие «Автодорстрой» вывозит за пределы города примерно 2,5 тыс. кубометров снега и льда. Эту работу выполняют 74 единицы техники. 96 дворников и 37 грузчиков.

А в ночь с 16 на 17 марта в городе работали уже 95 единиц снегоуборочной техники — комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики, пескоструйные машины.

В первую очередь в Барнауле идет очистка тротуаров и остановок, отметили в мэрии Вячеслава Франка.

17 марта будет осуществляться вывоз снега и льда с проспекта Красноармейского, а также с участков улиц: Юрина, Матросова, 50 лет СССР, Ляпидевского и Червонной.

При этом в конце сообщения на сайте мэрии справочно дается уточняющая приписочка, что «на локаторе системы „Глонасс“ отображаются только машины МБУ „Автодорстрой“ с включенной системой зажигания. Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга».

Уборка снега в частном секторе. barnaul.org

Напомним, что этой зимой прокуратура уже выдавала предписания чиновникам Барнаула и Бийска за некачественную уборку городских улиц.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подвергался критике и со стороны регионального отделения ОНФ. За очистку дорог и тротуаров от снега градоначальнику поставили двойку.