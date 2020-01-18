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Жизнь

В мэрии Барнаула рассказали, сколько снега вывезли после снежной бури

В Барнауле в усиленном режиме устраняют последствия снежной бури, сообщает администрация города.

Уборка снега в Барнауле 19 ноября.
Уборка снега в Барнауле 19 ноября.
Barnaul.org

В мэрии отметили, что ночью в условиях снежной бури работала 171 единица снегоуборочной техники. На снегоотвалы вывезено 9386 м3 снега.

«25 машин-КДМ, оборудованных передним отвалом и щетками, 9 автогрейдеров расчищали дороги от снежных переметов. 12 тракторов со щеткам работали на очистке тротуаров. Сегодня в ликвидации последствий стихии задействовано 113 единиц спецтехники. 140 дорожных рабочих вручную очищают остановочные павильоны, подходы к пешеходным переходам, лестничные марши от снега и наледи», — рассказали в администрации.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к большому количеству снегоуборочной техники на дорогах. И лучше по максимуму отказаться от использования личного автотранспорта.

Техника работает на центральных проспектах и площадях города, на улицах Попова, Юрина, Гущина, Кавалерийской, Малахова, Пионеров, Советской, Профинтерна, Воровского, 8 марта, П. Сухова, Беляева, Северо-Западной, Павловского тракта и не только.

«В условиях метели в первую очередь дорожная служба ведет расчистку дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, расчищаются подъезды к объектам социального значения», — добавили в мэрии.

Ранее врио главы Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что обстановка в городе остается сложной. По его словам, сейчас главная задача — обеспечить стабильное функционирование всех систем жизнеобеспечения города.

Ранее altapress.ru рассказал, куда вывозят снег из Барнаула и хватает ли места для его складирования.

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