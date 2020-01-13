В белом плену: как и куда в Барнауле вывозят сотни тысяч кубометров снега

Количество снега, вывезенного с дорог Барнаула с начала зимнего сезона, уже в два раза превосходит показатели прошлого года. При этом дорожники продолжают вывозить белую массу на снегоотвалы.

По данным городской администрации, только за новогодние праздники с дорог краевой столицы вывезли 90 тысяч 796 кубометров снега.

Всего с начала зимнего сезона барнаульские дорожники вывезли более 370 тысяч кубометров снега. В качестве сравнения — за аналогичный период в январе 2019 году эта цифра составляла 195 тысяч кубометров.

В городе начинают поговаривать, что скоро снег некуда будет вывозить. Однако в мэрии надеются, что на снегоотвалах удастся сформировать второй ярус.

Куда вывозят снег с дорог Барнаула

Перечень мер по борьбе со снегом и очистке города в зимний период в администрации Барнаула утвердили заранее. Еще в первой половине осени в мэрии подписали постановление, которым была сформирована профильная комиссия во главе с первым заместителем руководителя администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолием Воронковым.

Вместе с этим власти краевой столицы определили места отвала снега, вывозимого с улиц — это городской полигон ТБО, территория бывшей воинской части на улице Вечерней, площадки на улицах Дальняя и Маяковского, проезде Дальнем, проспекте Космонавтов, территория на улице Тибетской и земельный участок, расположенный на территории Пивоварского песчаного карьера.

Как выглядят сейчас барнаульские снегоотвалы

Редакция altapress.ru ознакомилась с тем, как сегодня выглядят некоторые снегоотвалы. Например, на улице Вечерней на момент нашего визита бурной деятельности не наблюдалось. В то же время можно отметить, что грузовики со снегом сюда действительно приезжают.

А вот на снегоотвале, расположенном на улице Дальней, работа кипела вовсю. Здесь можно было увидеть тяжелую технику, задействованную на складировании вывезенной из города снежной массы.

Самым пустынным оказался снегоотвал на улице Тибетской.

Как оценивают борьбу со снегом в Барнауле

Оценка работы, связанной с очисткой краевой столицы от снега, уже неоднократно получала негативные отзывы со стороны простых горожан.

Впрочем, обывательское мнение совпало и с оценкой прокуратуры. Еще в ноябре надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства при содержании дорог города в связи с обильным снегопадом.

В декабре прошлого года прокуратура сообщила, что в результате проверки были выявлены нарушения требований национального стандарта к состоянию дорог, допустимому для обеспечения безопасности движения.

В частности, на дорогах, тротуарах, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта обнаружили снежный накат, колейность, наледь, снежные валы и т.д. В итоге в администрацию Барнаула было внесено представление об устранении выявленных нарушений.