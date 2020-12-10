Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В мэрию нагрянула полиция и собирает материалы по «китайскому рынку»

В четверг утром, 10 декабря, полиция пришла с проверкой в мэрию Красноярска, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на свои источники.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Оперативники пришли с проверкой сразу в несколько подразделений администрации Красноярска.

«Полиция проводит оперативные мероприятия в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, а также в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры Красноярска», — рассказал собеседник агентства.

В мэрии подтвердили факт проверок, однако не назвали причину. В региональном МВД не комментируют информацию.

Как уточняет Babr24 со ссылкой на депутата краевого заксобрания Елену Пензину, силовики собирают все материалы, которые касаются рынка «Восточный».

Анатолий Быков.
Анатолий Быков.
khakasia.info.

Ранее депутат неоднократно писала о том, как бывший подручный известного бизнесмена Анатолия Быкова «собирает деньги с предпринимателей на рынке в свой карман».

«Мэрия за аренду муниципального участка в десять тысяч квадратных метров получает 726 рублей в месяц, при этом „подручный“ получает от торговцев миллионы. По документам на этом участке расположена парковка, а срок аренды и вовсе закончился в 2015 году», — отмечает издание.

Пензина также сообщила, что, возможно, недавно могли узаконить участок, но явно не без помощи мэрии.

Как сообщает Telegram-канал «Борус», обыск проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Напомним, летом 2020 года бизнесмен Быков, обвиненный в создании ОПГ, написал из СИЗО письмо, в котором рассказал, что если он и был лидером, то только в спорте.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость