В мэрию нагрянула полиция и собирает материалы по «китайскому рынку»

Оперативники пришли с проверкой сразу в несколько подразделений администрации Красноярска.
«Полиция проводит оперативные мероприятия в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, а также в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры Красноярска», — рассказал собеседник агентства.
В мэрии подтвердили факт проверок, однако не назвали причину. В региональном МВД не комментируют информацию.
Как уточняет Babr24 со ссылкой на депутата краевого заксобрания Елену Пензину, силовики собирают все материалы, которые касаются рынка «Восточный».
Ранее депутат неоднократно писала о том, как бывший подручный известного бизнесмена Анатолия Быкова «собирает деньги с предпринимателей на рынке в свой карман».
«Мэрия за аренду муниципального участка в десять тысяч квадратных метров получает 726 рублей в месяц, при этом „подручный“ получает от торговцев миллионы. По документам на этом участке расположена парковка, а срок аренды и вовсе закончился в 2015 году», — отмечает издание.
Пензина также сообщила, что, возможно, недавно могли узаконить участок, но явно не без помощи мэрии.
Как сообщает Telegram-канал «Борус», обыск проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Напомним, летом 2020 года бизнесмен Быков, обвиненный в создании ОПГ, написал из СИЗО письмо, в котором рассказал, что если он и был лидером, то только в спорте.