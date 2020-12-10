В мэрию нагрянула полиция и собирает материалы по «китайскому рынку»

В четверг утром, 10 декабря, полиция пришла с проверкой в мэрию Красноярска, сообщает « Интерфакс-Сибирь » со ссылкой на свои источники.

Оперативники пришли с проверкой сразу в несколько подразделений администрации Красноярска.

«Полиция проводит оперативные мероприятия в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, а также в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры Красноярска», — рассказал собеседник агентства.

В мэрии подтвердили факт проверок, однако не назвали причину. В региональном МВД не комментируют информацию.

Как уточняет Babr24 со ссылкой на депутата краевого заксобрания Елену Пензину, силовики собирают все материалы, которые касаются рынка «Восточный».

Анатолий Быков. khakasia.info.

Ранее депутат неоднократно писала о том, как бывший подручный известного бизнесмена Анатолия Быкова «собирает деньги с предпринимателей на рынке в свой карман».

«Мэрия за аренду муниципального участка в десять тысяч квадратных метров получает 726 рублей в месяц, при этом „подручный“ получает от торговцев миллионы. По документам на этом участке расположена парковка, а срок аренды и вовсе закончился в 2015 году», — отмечает издание.

Пензина также сообщила, что, возможно, недавно могли узаконить участок, но явно не без помощи мэрии.

Как сообщает Telegram-канал «Борус», обыск проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Напомним, летом 2020 года бизнесмен Быков, обвиненный в создании ОПГ, написал из СИЗО письмо, в котором рассказал, что если он и был лидером, то только в спорте.