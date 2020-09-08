Арестованный сибирский бизнесмен заявил, что «в России выгоднее стать сукой, чем остаться человеком»

Арестованный красноярский политик и бизнесмен Анатолий Быков написал очередное письмо, в котором выразил решимость дойти до Европейского суда по правам человека. Обращение опубликовали в Instagram , созданном в его защиту.

Напомним, 7 мая стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству жителей Красноярска в 1994 году. В середине мая ему предъявили обвинение в двойном убийстве.

После этого, в июне, экс-депутат написал первое письмо — его он адресовал президенту России Владимиру Путину, у которого спросил, почему власти не уважают «страну и патриотов».

Второе письмо появилось в июле: в нем политик рассказал, что если он и был лидером, то спортсменов, а не банды преступников. Сейчас политик находится в СИЗО № 1 Красноярска.

В новом обращении Быков все свое накопленное за четыре месяца возмущение выразил сразу в названии письма: «В России сегодня выгоднее стать сукой, чем остаться человеком».

«И дело даже не во мне лично, а в самом подходе правоохранительных органов, когда на показаниях одного человека, который спустя 15 лет вдруг „вспомнил“, что все свои самые мерзкие поступки в своей жизни, он оказывается совершал по указке Быкова, начинается уголовное преследование за особо тяжкое преступление. Неужели в правовом государстве, к которому относит себя РФ такое возможно?! Оказывается возможно», — сетует опальный политик.

«Меня, как патриота России, огорчает только одно — судя по тому, как развиваются вокруг меня события, мне <…> придется искать правду в Европейском суде по правам человека. Почему я, будучи гражданином России, не могу получить ПРАВОсудия в своей стране?! Почему для этого всегда нужно обращаться в международный суд?!» — недоумевает Быков.

В письме он выразил готовность пройти полиграф. Хотя, подчеркнул он, полученные на детекторе лжи данные очень редко в российских судах принимают в качестве доказательств.

Тем не менее, тест он пройти готов, но со своими условиями: в присутствии СМИ, со съемкой на видео, с участием адвокатов, а также должны быть два полиграфолога — независимый и от Следственного комитета.

Ранее член научно-консультативного совета СК назвал главную ошибку экс-депутата, задержанного за убийства «в лихие 90-е» в Сибири.