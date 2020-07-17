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17 июля 30°C
Жизнь

«Я был лидером в спорте»: обвиненный в создании ОПГ бизнесмен Быков написал еще одно письмо

Сторонник арестованного красноярского политика Анатолия Быкова, обвиняемого по делу об убийствах, опубликовал в своем Facebook новое письмо от бизнесмена.

Анатолий Быков.
Анатолий Быков.
khakasia.info.

Напомним, 7 мая стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. Позже ему предъявили обвинение. Экс-депутата поместили в СИЗО № 1 Красноярска.

В своем новом письме политик рассказал, что если он и был лидером, то спортсменов, а не банды преступников.

«Я заявляю, что никогда не возглавлял никаких преступных сообществ. Да, я был лидером в спорте, на КРаЗе — крупнейшем предприятии в стране, которое обеспечивало треть краевого бюджета и самую высокую заработную плату в городе с лучшей „социалкой“ в стране. Я имею право сказать, что был лидером в политике, так как я единственный кандидат в Законодательном собрании из 42 депутатов, который прошел один с первой попытки, выиграл выборы и стал депутатом в 1997 году», — написал Быков.

С тех пор, подчеркнул политик, он не проиграл ни в одних выборах, в которых участвовал.

Юные алтайские спортсмены выступили на чемпионате мира.
Юные алтайские спортсмены выступили на чемпионате мира.
surkov.pro

«Были бы все такие лидеры в нашей стране. Строили школы, больницы, храмы, мечети, синагоги. Принимали самое активное участие в социальной политике города и края, открыли первый частный детский дом в стране. Развили спорт в крае, принимали активное участие в проведении лучшего чемпионата мира по вольной борьбе в 1997 году — за это был награжден золотым орденом FILA, возглавлял благотворительный фонд „Вера и Надежда“, через который мы оказали практическую помощь десяткам тысяч простых людей. Вот в этом я являюсь лидером безоговорочно!» — подчеркнул Быков свою близость к простому человеку.

Однако признал он и свою вину. Но только лишь в том, что «остался живой в смутное время 90-х годов» и, несмотря ни на что, остался «патриотом нашего отечества и своего народа».

В конце письма Быков поблагодарил всех, кто его поддерживает. С момента его задержания в регионе прошло несколько митингов в поддержку политика.

Напомним, в прошлом письме, адресованным президенту России Владимиру Путину, Быков спросил, почему в стране не уважают «патриотов».

Ранее член научно-консультативного совета СК назвал главную ошибку Быкова, задержанного за убийства «в лихие 90-е» в Сибири.

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